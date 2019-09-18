 Гонтарева считает Коломойского виновным в поджоге ее дома

Об этом Гонтарева заявила в интервью Lb.ua, сообщает БизнесЦензор.

"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз", - сказал Гонтарева.

Она также отрицает информацию о том, что будет просить политическое убежище на Западе.

"Но это же бред! Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я – резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги?" – сказала Гонтарева.

Гонтарева заявила, что больше не знает о других своих врагах, кроме Коломойского.

"Последний банк я закрыла в 2015-м году, а сейчас у нас 2019-й. Так что, может, у меня и много, помимо Коломойского, врагов, но мне они неизвестны", - сказала она.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.