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 Гонтарева считает Коломойского виновным в поджоге ее дома

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что за поджогом ее дома в Киеве стоит Игорь Коломойский.

Об этом Гонтарева заявила в интервью Lb.ua, сообщает БизнесЦензор.

"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз", - сказал Гонтарева.

Она также отрицает информацию о том, что будет просить политическое убежище на Западе.

"Но это же бред! Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я – резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги?" – сказала Гонтарева.

Гонтарева заявила, что больше не знает о других своих врагах, кроме Коломойского.

"Последний банк я закрыла в 2015-м году, а сейчас у нас 2019-й. Так что, может, у меня и много, помимо Коломойского, врагов, но мне они неизвестны", - сказала она.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой. 

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве. 

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149049
 
   
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 Топ комментарии
 
....... "эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала - криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает", - когда слышишь эти слова с уст человека, не имеющего за плечами ничего святого, которая совместно с боссом разорила и разокрала пол Украины, то так и хочется схватить кирпич ... .
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Лера, в чем но глупости Беню не заподозришь.Ему надо видеть тебя в Киеве, чтоб выложить факты. И зачем ему давать повод для чтоб ты попросила убежище в Великобритании. Приезжай в Киев и оправдался. И все счастливо завершится
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Почуяла, что запахло жареным. Прыгнула под машину, не пожалела автомобиль и дом. Бабла-то нагребла видно не меряно. Та еще окажется, что за все получит страховку. А вы все лохи. Вот Вам два пальца. А ей Лондон, по наивности, предоставит политическое убежище. Хрен вам всем. Не достаните.
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....... "эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала - криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает", - когда слышишь эти слова с уст человека, не имеющего за плечами ничего святого, которая совместно с боссом разорила и разокрала пол Украины, то так и хочется схватить кирпич ... .
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новый мем: #схватикирпич...спецом для зеленпоцов...
разорила и разокрала... а беня - целка... вот уж как нельзя кстати байка про ту невістку...
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МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПОДЖОГ МАШИНЫ И ДОМА - ДЕЛО РУК САМОЙ ГОНТАРЕВОЙ ( ЗАКАЗЧИК), ЧТО Б ИСКАТЬ УБЕЖИЩЕ В ЛОНДОНЕ И НЕ ЕХАТЬ НА УКРАИНУ ПО КРИМИНАЛУ.
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Вам кажется.сама она не поедет и никто ее не выдаст.это мелкая месть Бени потому что по другому он ее пока достать не может.
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То что она нахимичила с курсом и банками это понятно, но и то что пришли к власти люди без тормозов и моральных принципов с ней можно согласиться.две ОПГ.одна давит другую.
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Бекажи Беню при власти. Какая у него должность.
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Лера, в чем но глупости Беню не заподозришь.Ему надо видеть тебя в Киеве, чтоб выложить факты. И зачем ему давать повод для чтоб ты попросила убежище в Великобритании. Приезжай в Киев и оправдался. И все счастливо завершится
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а ему надо видеть факты???? Татышо??????
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Ага. Разбежалась))
Она специально вешает лапшу в Европе , чтоб те лоббировали присвоение ей статуса преследуемой Украиной по политическим мотивам в Британии. Видимо, британцы медленно спешат, поэтому даже теряюсь в догадках , что вытащит из рукава следующим гонтарева .
Наверное, будет 'попытка убийства тепловизором ' часть вторая
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ДА - да это сделал Коломойский, на видео которое есть в полиции! видно как человек в чёрном перелазит через забор в окулярах - НУ очень похожий по комплекции на Коломойского - поджигатель!.
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При чем, гонтарева заявила о пожаре, раньше чем приехали пожарные. В Лондоне виднее.
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Ви не розумієте, це різниця в часі...Гонтарєва не перевела годинник на 2 години назад...
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Так всё и было. Лично видел, своими глазами (мамой Гонтаревой клянусь!): Бенчик вытянул из багажника копейки(они её потом сожгли) шесть канистр 92 (шесть - Маген Давид шестиугольный), облили и Корбан поджег. Они ещё охранникам кричали:"Пошли пить кофе, прогуляемся". Охранники сказали, что хотят досмотреть пожар, мол очень красиво горит
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недалёкая тётка возомнила, что стоит внимания Коломойского,
ей бы в цирке детей напугивать
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Вот тут то ты и не прав,Гонтарева не то что стоит внимания Коломойского она является его самым большим личным врагом,врагом покруче Порошенко с которым Беня уже всё "устаканил" похоже. Именно благодаря Гонтаревой Беня околачивался в Швейцарии 4 года и год в Израиле,именно она отняла у него ПриватБанк который был им и Боголюбовым разграблен чуть ли не до НУЛЯ. Приват пришлось докапитализировать на почти 200 миллиардов гривен из бюджета . Так что не надо всех собак вешать на Гонтареву,Беня ещё тот красава,он при любой власти себя чувствовал прекрасно и воровал бюджет не хуже Ахметова с Янеком. А вот при Порохе его приземлили и в первую очередь благодаря Гонтаревой и это возбудило и унизило Беню до глубины заднего прохода и когда произошёл этот реванш с Зеленским и Беня стал по сути у руля страны он начал мстить своим обидчикам. Так что вы не надувайтесь защищая Беню и обс**ая Гонтареву,Беня ещё тот тип,он такой же барыга как и Порох и он действует в зависимости исключительно своей личной выгоды а на интересы страны ему по большому счёту нас**ть. В 2014 он потерял свои активы в Крыму и он выступил на стороне Украины,честь ему и хвала НО на чьей стороне он будет если ему пообещают эти активы вернуть да ещё и с лихвой,это большой вопрос. Так что господа,комментаторы не спешите делать из Бени ангела с крылышками,у него столько "скелетов в шкафу" что не на одно столетие хватит.
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Ну, хвантазер! Эта тупая ма*да самого Беню одна обыграла! В общем-то мне пофиг! Но то, что она с Петей враз сделала бедней, тех, кто живет без долларов, а это десятки миллионов украинцев - очень даже задевает.
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Георгий,ты как и Виктор Азовцев оба хвантазёры!!!Ибо как "старшая продавщица центрального гастронома" смогла закрыть все остальные "гастрономы",которые ей "не понравились и кому дать денег а кому не дать-ведь все эти вопросы решает Верховная Рада и Правительство!!!!!А десятки миллионов(ты тут конечно сбрехал и преувиличил) бедными сделали не гонтарева-а твой янукович с бандой!!!!
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Не, ну три хвантазера вряд - это перебор! Если тебе верить, конечно! 20 миллионов - уже во множественном числе "десятков" надо писать. А точнее - вся страна - с детьми, пенсионерами, трудовой интеллигенцией и проч., а не только производителями материальных благ! Какая ВР и КМУ? Вот НБУ именно от них и должен быть независимым. От Президента тоже, кстати!
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не рассказывайте басни, гонтарева тупая и недалёкая баба,
которую использовали в своих целях мутные личности типа фирташа и его кореша пэти
, Коломойский к ней близко не пройдёт, столько на ней грязи,
а вот потыкать палкой можно, пусть немного побесится, пусть её хозяева наломают дров и нажгут костров,
но следы останутся и лэра сядет в лужу дерьма крепко,
чего только поиск мобил, которые не перемещались во время поджогадаст,
было бы желание искать,
прикольно, если поджигатель испугается или его уберут,
короче шила в мешке не утаишь
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Почуяла, что запахло жареным. Прыгнула под машину, не пожалела автомобиль и дом. Бабла-то нагребла видно не меряно. Та еще окажется, что за все получит страховку. А вы все лохи. Вот Вам два пальца. А ей Лондон, по наивности, предоставит политическое убежище. Хрен вам всем. Не достаните.
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Та уж Лондон в наивности упрекнуть трудно! Большие очень деньги нужны, что бы он стал наивным! У Леры может и не хватить! А тут еще толпы "погорельцев" могут с Украины двинуть в поисках политического убежища. Оно ему нужно?
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З грошима Коломойського можна було б винайняти найкращих снайперів світу, і комар би носа не підточив, з 800 метрів. Якщо б це було йому потрібно. А займатися дрібним ************ типу підпалів будинків де ніхто не живе, це просто несерйозно. Причому там до самої Гонтаревої є питання, що елітний будинок ніхто не охороняв?
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Жаль беня не заказал что би ее грохнули )))))))
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Людина яка стирила $5 мільярдів в своїй країні мститься людині яка не дала впасти системному банку і економіці в цілому. Мудрий наріт невимовно радіє. Як то кажуть - єдиний позитив останніх виборів - ми тепер знаєм чого чесний, працьовитий, але дуже мудрий народ так погано живе.
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Навже ви справді думаєте, що Беня настільки дурний, щоб отак примітивно палитися? Це міг зробити хто завгодно - від самої Готарєвої, до будь-кого, хто б хотів напаскудити тому ж Бені, перевівши срілки на нього. Я не хочу захищати Беню, але і не хочу вестися на чиїсь маніпуляції. А взагалі ми навряд чи колись взнаємо правду про цей підпал.
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А Бєня тепер отримає страховку і громадянство ВБ? Так отож...
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что оно не дало ?
вы несёте бред, расчитанный на зрителей 5-го канала
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Який там дом? Це як мені спалили б курінь десь у лісі
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Беня міг найняти кілерів і її би завалили в центрі Лондона, а підпали робить Пєця, який панічно боїться повернення коханої Лєрочки в Україну і її показів в ДБР.
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от цинічна тварюка - спалила невістці машину шоп ізобразіть прєслєдованія
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Тепер Гонтарєва отримає громадянство ВБ та страховку за будинок (півлярда)...А зробив це кАнЄшнА Коломойський...
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У нас тоже нет сомнений,что ты все сама-сама.Ведь и машина и дом застрахованы Гонтарева считает Коломойского виновным в поджоге ее дома - Цензор.НЕТ 9806,а возвращаться в Украину ой как страшно,ведь претензий к тебе ОЧЕНЬ много.
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Не нужно быть Шерлоком Холмсом, что бы ответить на вопрос, кому выгоден поджог леркиного дома. Кроме самой лерки и ее патрона, соевого мародера, этот поджог вообще никому не нужен.
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Гонтарева считает , ну хотя бы подумала своей умной головой прежде чем считать, неужели человек такого уровня опустился бы до поджога дома, авто? да если бы он был причастен то Гонтарева бы уже ничего не считала, ей бы было всё равно .
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Вероятней всего она и организатор, ей нужно что бы Великобритания предоставила убежище, кому ж честно наворованное терять и сидеть охота? "Придёт весна, начнём сажать"
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помста збанкрутілої бородатої бабусі каломойші? Якщо каломойша не схаменеться, не прийде до тями, все це з часом приведе цю бородату бабусю до цугундера.
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Не хочу защищать беню,но все эти события выгодны только одной гонтаревой,так что вполне очевидно что это дело рук ее корешей-подельников или родственников !
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Лично я вижу в поджоге дома и прочем насиловании над Гонтаревой-"зелёный" след!!!!Ведь пытались же,российские добровольцы из Азова(которым Зе дал укр.гражданство)-побить Порошенко ,в НАГЛУЮ возле ГБР(!!!!) и под высосанным из пальца предлогом!!!!В итоге получается что у Зе использовали новый способ избавляться от "старой" власти(раз посадить не могут)-психофизическое воздействие...что бы сами сбежали за бугор!!!!!А то понимаеш,тот же Порошенко(получив более 150 повесток)...ходит в НАБУ и ГБР как на работу и только посмеивается!Да и Клычко и Филатов так и не поняли кто в хате хозяин....жди теперь поджогоа их имущества!(((
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Сама организовала себе аварию, и поджог дома. Очень уж нужно ей из обвиняемой перейти в жертву.
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Хм. Наоборот, Коломойскому было выгодно, чтобы было тихо, Гонтарева приехала в Украину и тут бы ее допросили. За день до пожара там было 6 охранников, потом их сняли. Нужно было время, чтобы подготовить операцию, заложить несколько очагов возгорания. Как ни крути, все это гонтаревско-порошенковское нагнетание ситуации
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Полный бред, пусть назовет хоть одну вменяемую причину чтоб Коломойский сжигал её дом, а вот что подожгла сама очень даже возможно, особенно если страховка есть.
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Нужно охранников трусить, предлагать сотрудничество со следствием и вознаграждение, провести у них обыски, присутствуют ли на одежде элементы огнеопасных веществ, дыма, бабло левое, переписки в сети и телефонные разговоры...
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Она столько украла, шо тот дом, та машина -- мелочи жизни, расходный материал ради свободы. Знает что натворила, знает какой срок ей светит. Человек с чистой совестью не боится судов, тем более в скандальных делах, за которыми будут пристально наблюдать наши западные партнеры. Надеюсь Лондон -- не Ростов, будем посмотреть.
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