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 Конституционный суд избрал свое новое руководство

На специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины 17 сентября председателем КС избран судья Александр Тупицкий.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда Украины сообщает БизнесЦензор.

Заместителем председателя Конституционного суда был избран Сергей Головатый.

Ранее в этот же день Конституционный суд уволил Наталью Шапталу с должности главы Конституционного суда.

Как сообщал БизнесЦензор, 14 мая 2019 года глава Конституционного суда Станислав Шевчук был отправлен в отставку по результатам голосования. Новым главой КС стала Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным. Он был уволен на основании п. 3 ст. 21 закона "О Конституционном суде Украины".

Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.Конституционный суд избрал свое новое руководство 01Конституционный суд избрал свое новое руководство 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149048
 
 
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