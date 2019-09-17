[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.61 26.94
 Финансы, Корпоративные отношения
  113  0
Все про:банки (3452) ликвидация (221) Фонд гарантирования вкладов (862)

 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Софиевский"

В Единый государственный реестр 16 сентября августа внесена запись о прекращения ПАО "Банк "Софиевский" как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Коммерческий банк "Аксиома" прекращены", – сказано в сообщении.

Читайте также: Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Аксиома"

Напомним, Нацбанк принял решение об отнесении ПАО "Банк "Софиевский" к категории неплатежеспособных в декабре 2015 года, а в апреле 2016 года решил ликвидировать банк.

В НБУ тогда отмечали, что исторически банк находился в Донецке. После начала антитеррористической операции банк переехал в Киев, однако почти весь его кредитный портфель был сконцентрирован в зоне АТО, что привело к ухудшению обслуживания займов. В итоге у банка оказалось недостаточно средств для выполнения своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

По данным НБУ, по состоянию на 18 ноября 2015 года основными владельцами банка "Софиевский" были Николай Ткаченко и его сын Владимир, которые вместе контролировали более 44% акций финучреждения.

По состоянию на 1 ноября по размеру общих активов банк занимал 76 место (738,76 млн грн) среди 123 действовавших украинских банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149002
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гонтарева Донбасс Зеленский Киев ООН поджог пожар Приватбанк Россия
 
 
 
 
 
 вверх