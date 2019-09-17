 Аэропорт "Борисполь" планирует начать реконструкцию второй взлетной зоны в 2020 году

Об этом в интервью Фокусу рассказал генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин. передает БизнесЦензор.

"В следующем году нужно начинать реконструкцию второй взлетной зоны. Это проект долгосрочный, на 3–5 лет. Если не начать сейчас, потом может быть поздно", - рассказал Рябикин.

По его словам, планируется реконструкция второй летной зоны.

"Это вторая полоса, новые рулежные дорожки, новые стоянки, грузовой терминал, новая аварийно-спасательная станция, новая система очистки сточных вод, новая система глиссадных огней, то есть изменение параметров трассы по длине. По сути, половина аэродрома строится с нуля", - отметил Рябикин.

К 2025 году в случае сохранения нынешних трендов роста пассажиропотока сегодняшняя полоса будет работать в режиме критической нагрузки.

"Хотелось бы до этого времени завершить реконструкцию второй", - сказал Рябикин.

Общая сумма проекта составляет около $300 млн. Из них около 50% пойдет на полосу, вторые 50% - на инфраструктуру.

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