 ГФС оштрафовала дочернюю компанию провайдера Triolan на 3,7 миллиарда

Об этом свидетельствует решение Окружного административного суда Киева от 9 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Оштрафованная компания ООО "Триолан.Мани" обратилась в этот суд с просьбой отменить соответствующее налоговое уведомление-решение от 5 апреля, однако суд в удовлетворении иска отказал.

Согласно материалам суда, компания-истец осуществляла перевод средств в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

По результатам налоговой проверки, проведенной 1 марта, было установлено, что в период с 1 января 2016 года по 22 февраля 2019 года компанией использовались 234 соответствующих ПТКС, объем операций по приему наличных составил 738,6 млн грн. И хотя наличные средства сдавались в банк, однако ГФС указывала, что они "в кассовой книге не отражены, приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера на вышеуказанную сумму не складывались, и как следствие указанную сумму средств не оприходованы".

Учитывая это, фискалы на основании кказа президента "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности", который впоследствии был отменен в июне 2019 года, наложили штраф на ООО "Триолан.Мани" в размере 3,7 млрд грн.

Суд пришел к выводу, что в соответствии с законом "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", при предоставлении соответствующих финуслуг РРО должны использоваться, а соответственно имело место "нарушение предприятием истца соблюдения порядка осуществления расчетных операций".

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В свою очередь ООО "Триолан.Мани" указывало, что ни закон "О платежных системах и переводе средств в Украине", ни Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденное постановлением НБУ, не содержат требований относительно применения РРО при осуществлении деятельности по переводу средств.

Однако суд не принял этот аргумент, поскольку "указанные нормативно-правовые акты регулируют совсем другие правоотношения, в частности, возникающих в сфере деятельности небанковским финансовым и никоим образом не влияют на регулирование правоотношений относительно налогового учета оборота средств".

"Истец был обязан осуществлять учет наличности в кассовой книге на полную сумму ее фактических поступлений (до ПТКС) на основании приходных кассовых ордеров, чего истцом по собственному усмотрению сделано не было", – подчеркнул суд.

В госреестре физических и юрлиц-предпринимателями учредителями ООО "Триолан.Мани" указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. А руководителем – Александр Куштим, также являющийся директором ряда других компаний, входящих в группу компаний Triolan, отмечает Интерфакс-Украина.

Triolan - телекоммуникационный провайдер, основанный в 2008 году. Работает в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Сумах, Полтаве, Запорожье и в Ривне. Количество клиентов провайдера на середину 2018 года составляло около 385 тыс. человек.

Конечным бенефициарным собственником Triolan назван бизнесмен Алексей Липчанский, который владеет условным холдингом через кипрскую компанию "Эйс холдинг Лимитед" (также является владельцем компании "Коло").

Всего в группе девять компаний, имеющих провайдерские лицензии: ООО "Запорожские цифровые коммуникации", ООО "Днепропетровские цифровые коммуникации", ООО "Одесские цифровые коммуникации", ООО "ПТК-Системы", ООО "Юникаст Инвест", ООО "КС Плюс", ООО "ТРК "Эпсилон ТВ", ООО "Березка-Телесистема" и ООО "ИТ.Сервис".

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