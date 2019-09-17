 Основанный украинцем стартап оценили в $2,7 миллиарда

Как сообщает VentureBeat, таким образом компанию оценили в $2,7 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на ain.ua.

Среди инвесторов этого этапа финансирования – Goldman Sachs, Iconiq Capital, Y Combinator и Continuity Fund.

Вместе с новым раундом GitLab суммарно привлек $426 млн.

Привлеченные деньги стартап направит на то, чтобы сделать все функции платформы, включая мониторинг, безопасность и планирование, "лучшими в своем классе".

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Сооснователь GitLab – харьковчанин Дмитрий Запорожец. Он начал заниматься стартапом в 2011, имея постоянную работу. Запорожец решил создать альтернативу GitHub, который можно было установить на свой сервер, так как аналоги были слишком дорогими.

В 2013 году к стартапу присоединился нидерландский предприниматель Сид Сибранджи. С этого момента они начали работать над GitLab фултайм.

Сейчас GitLab – это платформа для коллаборации и DevOps. Основной конкурент стартапа – GitHub, который с 2018 года принадлежит Microsoft. GitLab планирует построить платформу "все в одном", которая удовлетворит все потребности разработчиков и избавит их от необходимости интегрировать различные сервисы вроде Jira, GitHub, New Relic и BlackDuck.

На данный момент у GitLab около 100 тысяч корпоративных клиентов, среди которых Ask Media Group, Charter Communication, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Ticketmaster, Nvidia и другие. Штат компании насчитывает более 800 человек из 55 стран мира.

Сейчас у GitLab открыто 222 вакансии, которые компания планирует закрыть как можно быстрее. Кроме этого, стартап планирует IPO: по плану, выход на биржу должен произойти 18 ноября 2020 года.

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