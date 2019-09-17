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 Регулятивный капитал банков в августе вырос на 3%, – НБУ

Регулятивный капитал украинских банков в августе 2019 года увеличился на 3,1% - до 142,2 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) украинских банков в минувшем месяце увеличился на 0,58 процентных пункта (п.п.) - до 18% при нормативном требовании не менее 10%. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н4) увеличился на 1,44 п.п. - до 66,37% при нормативном требовании не менее 20%, норматив текущей ликвидности (Н5) уменьшился на 0,13 п.п. - до 99,05% при нормативном требовании не менее 40%, норматив краткосрочной ликвидности (Н6) уменьшился на 0,04 п.п. - до 93,29% при нормативном требовании не менее 60%.

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), предельное значение которого ограничено 25%, снизился на 0,22 п.п. - до 18,06%, норматив высоких кредитных рисков (Н8) уменьшился на 2,66 п.п., до 138,26% при нормативном требовании не более восьмикратного размера регулятивного капитала, тогда как норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) возрос на 0,53 п.п. - до 8,61% при нормативном требовании не более 25%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148981
 
 
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