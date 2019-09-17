 Минфин продолжил снижать ставки по гривневым облигациям

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ сроком обращения 77 дней на сумму 202,57 млн грн под 16% годовых, удовлетворив все поданные заявки.

Ценные бумаги со сроком обращения 336 дней были проданы на сумму 500 млн грн при спросе 717,2 млн грн под 15,29%. Размещение трехлетних облигаций под 15,52% годовых принесло 2 млрд грн при спросе 4,14 млрд грн.

В целом, по итогам первичного размещения ценных бумаг, Минфин привлек в госбюджет 2,76 млрд грн.

Как отмечают в пресс-службе министерства, Минфин продолжает ограничивать предложение ОВГЗ и благодаря этому снижать ставки привлечения средств.

В частности, ставки доходности по трехмесячным ОВГЗ снижены на 25 базисных пунктов (бп), по однолетними – на 23 бп, по трехлетним – на 30 бп.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах по размещению долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10 сентября привлек $546,9 млн благодаря размещению долларовых ценных бумаг и 2,83 млрд грн – от продажи гривневых облигаций, в очередной раз снизив ставки.

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