[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.61 27.02
 Власть, Корпоративные отношения, Коррупция
  4119  10
Все про:арест (399) завод (352) Порошенко (1687) Портнов (6) суд (1969) Тигипко (125) ГБР (31)

 Печерский суд арестовал завод "Кузня на Рыбальском"

Печерский райсуд Киева арестовал недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", который ранее принадлежал пятому президенту Петру Порошенко.

Эту информацию подтвердил и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Государственного бюро расследований (ГБР) Максим Белоусенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Да, Печерский райсуд арестовал завод "Кузня на Рыбальском", – сказал представитель ГБР.

Белоусенко добавил, что ГБР впоследствии обнародует более подробную информацию по этому поводу.

Как сообщалось, в мае бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. В частности, по словам Портнова, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе для "Кузни на Рыбальском".

Директор ГБР Роман Труба 23 мая сообщил, что бюро изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления Порошенко. По словам Трубы, в данном заявлении речь идет о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском").

В конце июля лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко сообщал, что на допросе в Государственном бюро расследований он давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском". 

Читайте также: Госбюро расследований проводит обыск в банке Порошенко

Напомним, до середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее – "Фонд "Петра Порошенко"), в котором были сконцентрированы активы президента. Вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.

В сентябре 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". Стоимость 73,96% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", принадлежавших инвестфонду "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко, по договору купли-продажи с компанией Ewins Limited Сергея Тигипко от 15 ноября 2018 года составила $235,79 млн.

В 2016 году правительство Украины предоставило ПАО "Ленкузня" право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года, в 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" его полномочия спецэкспортера продлены сроком до 1 января 2021 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148979
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чуть Портнов что-то напишет в ФБ, ГБР тут же бросается выполнять. Всё по чесноку...
 показать весь комментарий
 
 
так они походу не пороху плохо делают, а тигипко.
этот же завод уже его, бабки заплачены еще почти год назад
 показать весь комментарий
 
Ну как бы дают понять что иметь дело с порохом чревато последствиями. А пороху ультиматум или у нас 30% от стоимости сейчас, или отберем и по судам затаскаем, но чуть позже. Как при януковище.
 показать весь комментарий
 
А кто сейчас Сашей Стоматологом будет?
Неужели великий и ужасный строитель самой большой в Европе синагоги?
 показать весь комментарий
 
Вот только бабки никуда не поступали. Ни в одном банке их нет. Так что может и не было никакой продажи.
 показать весь комментарий
 
Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов экс-президента Украины Петра Порошенко - завода «Кузня на Рыбальском».
Об этом сообщил сегодня бывший первый заместитель главы Администрации Президента, юрист Андрей Портнов в Фейсбуке.
«Позитивные новости. Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода Кузня на Рыбальском.
Арест активов произошёл в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов.
Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко.
Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий.
Ничего личного, просто вор должен сидеть в тюрьме«, - написал Портнов. Печерский суд арестовал завод "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 8776 Печерский суд арестовал завод "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 5768
 показать весь комментарий
 
 
Картина маслом: наші чесні суди рішення приймають на користь Бені, воїна Портнова, Авакова і т.д., а в США розкопують Беніну аферу тисячоліття. Як можна була так майстерно обікрасти Україну? А ви примітивні істоти рукоплещіть , беріть інтерв'ю, бігайте за ним, як песики за господарем.
 показать весь комментарий
 
Надо бы еще две кондитерские фабрики арестовать. Непонятно на каком основании их присвоил один толстый кучерявый жулик. Может он свои акции на бирже покупал по биржевым ценам? Нет. Это очень дорого. Он же не лох. Он все покупал за откаты и заносы у вороватого и жадного Кучмы с Медведчуком. Поэтому и вытащил Медведчука из забытья. Партнеры.... Своих не бросают....

 показать весь комментарий
 
 
непонятно откуда ты такой осведомленный взялся
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гонтарева Донбасс Зеленский Киев Крым НБУ поджог Приватбанк Россия
 
 
 
 
 
 вверх