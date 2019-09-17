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 В Польше арестовали контрабандистов янтаря из Украины

Центральное антикоррупционное бюро задержало пять граждан Украины и одного гражданина Польши по подозрению в организации нелегального канала поставок украинского янтаря в Европу.

Задержанным уже выдвинуты обвинения, а суд взял их под стражу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

При этом во время задержания двое граждан Украины пытались выдать себя за "работников украинской спецслужбы".

Польская прокуратура установила, что пятеро граждан Украины и один гражданин Польши из района Перемышля в рамках международной организованной преступной группы примерно 5 лет занимались контрабандой высококачественного янтаря из Украины в Польшу.

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По данным следствия, янтарь добывали в Украине и незаконно перевозили в Польшу в товарах, импортируемых легально на территорию Польши, в частности, в автомобильных дисках и панелях. Затем нелегальный товар хранили в согласованных таможенных складах для последующей продажи. Янтарь перевозили в пачках по примерно 50 кг, а транспортировка происходила один раз в неделю общим весом в 200 кг.

Отдел Национальной прокуратуры Польши в Люблине открыл следствие по этому делу. По оценкам польских правоохранителей, деятельность группы нанесла ущерб государственной казне Польши на сумму более 23 млн злотых (5,3 млн евро).

За совершенные преступления задержанным гражданам Украины и гражданину Польши грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148973
 
 
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