 Пассажиропоток украинских аэропортов с начала года вырос на 19,4%

Об этом сообщили в Госавиаслужбе Украины. передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.
Столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" обслужили 73,6% всех путешественников, воспользовавшихся украинскими аэропортами.
14 млн 492 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+20,7%), 1 млн 585,1 тыс. пассажиров - внутренними рейсами.
Реальные цифры по внутреннему пассажиропотоку примерно в два раза меньше официальной статистики. Это связано с особенностью учета. Например, пассажир, который вылетел из аэропорта "Борисполь" и прилетел в аэропорт "Одесса", учитывается как два пассажира.
Авиакомпании Украины за восемь месяцев 2019 года перевезли 9 млн 225,8 тыс. пассажиров, что на 10,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года.
8 млн 443, тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+10,9%), 782,5 тыс. пассажиров вылетели или прилетели внутренними рейсами.
Данные по работе украинских аэропортов за восемь месяцев 2019 года:
- аэропорт "Бориспол"ь: 9 млн 974,3 тыс. пассажиров (+21,7%)
- аэропорт "Киев": 1 млн 856 тыс. пассажиров (-0,1%)
- аэропорт "Львов": 1 млн 445 тыс. пассажиров (+40%)
- аэропорт "Одесса": нет данных
- аэропорт "Харьков": 823,7 тыс. пассажиров (+29%)
- аэропорт "Запорожье": 334,6 тыс. пассажиров (+28%)
- аэропорт "Днепр": 223,8 тыс. пассажиров (+11,7%)