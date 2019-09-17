 Временная биржа для торгов на рынке электроэнергии станет постоянной

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам состоявшегося 13 сентября конкурса, передает БизнесЦензор.

"Первоочередное право на организацию и проведение аукционов получает товарная биржа "Украинская энергетическая биржа" как организатор аукциона, который набрал наибольшее количество голосов", – сказано в сообщении.

Другими организаторами аукционов, которые получили право на замещение действующего в случае прекращения им выполнения функций, определены ООО "Национальная электронная биржа", Украинская универсальная биржа, а также товарная биржа "Эко биржа".

Заявки на участие в конкурсе также подавали "Аграрная биржа" и "Универсальная товарно-сырьевая биржа", однако они не были допущены к участию из-за подачи неполного пакета документов.

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Как сообщалось, Кабинет министров 5 июня постановил, что продажа электрической энергии в условиях нового оптового рынка на аукционах по двухсторонним договорам будет временно, в течение трех месяцев, осуществляться на площадке "Украинской энергетической биржи" (УЭБ). Как пояснял экс-министр энергетики Игорь Насалик, эта биржа единственная имела необходимые технические возможности.

В ходе принятия правительством соответствующего решения обозначалось, что до завершения трехмесячного периода Министерство энергетики и угольной промышленности должно провести конкурс по отбору постоянного организатора аукциона.

При этом экс-премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что в период, пока аукционы будут осуществляться на площадке УЭБ, команда ProZorro разработает специальную дополнительную площадку для проведения таких конкурсов.

В свою очередь представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус высказывал опасения относительно того, разработка специальной площадки может затянуться, а проведение аукционов на УЭБ может перейти с временной на постоянную основу.

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