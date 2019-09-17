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 В Кривом Роге у 17 производителей тепла нет поставщика газа на отопительный сезон

По состоянию на 17 сентября в Кривом Роге насчитывается 17 производителей тепла, которые не включены в реестр одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой 216 тыс. домохозяйств и 500 бытовых потребителей, среди которых школы, детсады и другое. Согласно законодательству, АО "Криворожгаз" не имеет права осуществлять доставку газа таким потребителям.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа давать поручения на отключение потребителей, а газораспределительная компания должна будет прекратить доставку газа таким компаниям. Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа", – рассказала коммерческий директор АО "Криворожгаз" Анна Ковпак. 

В компании напоминают, что по поручению поставщика газа АО "Криворожгаз" должно будет прекратить газоснабжение бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

В свою очередь органы местного самоуправления/владельцы предприятий к началу отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

"Действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа даже в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРС поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортных и теплогенерирующих организации, обеспечивающих энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного уровня", – подчеркивается в сообщении.

АО "Криворожгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области/городе Офис президента, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет министров, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

В компании напомнили, что в прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 №717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/2019 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойное снабжение природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений еще не принято.

В прошлом году в Кривом Роге 800 тыс. потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения, прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. Есть основания полагать, что отопительный прошлогодний коллапс может повториться и в этом году.

Основной сферой деятельности АО "Криворожгаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации города составляет 98%. Природный газ получают около 290 тыс. семей и 749 предприятий, учреждений и организаций. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148950
 
 
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