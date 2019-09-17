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Все про:Тарута (45) Шкиря (1) электронное декларирование (228) НАПК (174)

 НАПК обнаружила нарушения в декларации Таруты на 5 миллионов

По результатам полных проверок деклараций выявлены признаки декларирования недостоверной информации народными депутатами Игорем Шкирей (прошлого созыва) и Сергеем Тарутой.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает БизнесЦензор.

"Сергей Тарута, подавая декларацию за 2016 год, недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, и полученный им доход. Кроме того, еще один земельный участок, принадлежащий ему на праве собственности, не задекларировал вообще", – сказано в сообщении.

По оценке НАПК, общая сумма недостоверных сведений в декларации Таруты за 2016 год составляет более 5,3 млн грн.

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По результатам проверки деклараций Игоря Шкири за 2015 год (исправленной), 2016 год (исправленной) и 2017 год было установлено, что народный депутат указал недостоверные сведения о полученном своем доходе и доход жены в виде заработной платы и процентов от банков.

"Также недостоверно указал стоимость транспортных средств, находящихся у него и его жены в пользовании. Кроме того, не задекларировал сведения о своих корпоративных правах и ряд земельных участков, принадлежащих на праве собственности жене, а также не указал сведения о ее финансовых обязательствах перед банком", – сказано в сообщении.

По данным НАПК, сумма недостоверных сведений в декларациях Шкири за три года оставляет более 59,4 млн грн, более 59,2 млн грн и более 64,8 млн грн соответственно.

"О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщит НАБУ, направив обоснованные выводы", – сказано в сообщении.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148946
 
 
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