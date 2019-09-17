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 Roshen станет спонсором Черкасского зоопарка в обмен на название

Кондитерская корпорация Roshen подписала спонсорское соглашение с Черкасским зоологическим парком и городскими властями о продлении реконструкцию Черкасского зоопарка.

Об этом говорится в сообщении корпорации, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, корпорация инвестирует в модернизацию зоопарка 300 млн грн в течение 20 лет, при этом бренд корпорации в течение 25 лет будет отображаться в названии зоопарка - "Черкасский зоопарк Roshen". На эти средства планируется провести реконструкцию входной группы, озера, сделать экспозицию пингвинов и прочее.

Общая площадь открытых вольеров Черкасского зоопарка составляет 2272 кв. м, водоемов - 500 кв. м. Экспозиционные вольеры рассчитаны на 2 медведей, 5 волков и 4 выдр.

Как сообщалось, ранее один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen открыла первое кафе Nice on cafe при фирменном магазине на проспекте Науки, 1 в Киеве. 

Корпорация Roshen является одним из активов бывшего президента Петра Порошенко, включает пять кондитерских фабрик, в том числе Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие (Украина), Клайпедскую (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148943
 
 
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І то добре, що Рошен інвестує, так би мовити, повертає.
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