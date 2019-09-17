 Государственный "Дноуглубительный флот" купил элитный внедорожник за 1,7 миллиона

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца года филиалу госпредприятия поставят внедорожник Toyota Highlander 3.5 AWD 8 A/T в средней комплектации Prestige цвета "черный металлик" 2019 года выпуска.

Автомобиль должен иметь отделку комбинированной кожей и имитацией дерева, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники, камеру заднего вида, системы мониторинга слепых зон и предупреждения о поперечном движении сзади при выезде с парковки, систему доступа без ключа, интеллектуальные системы безопасности, руль и регулируемые сиденья с подогревом, подушки безопасности, зеркала с электроприводом и обогревом, аудиосистему.

Дополнительная комплектация включает комплект зимней резины, ковриков и дефлекторов окон, защиту двигателя и коробки передач, защитную пленку на окна и весь автомобиль, подкрылки с шумоизоляцией, шумоизоляцию автомобиля, блок передних парковочных датчиков, подножку кузова, грузовую сетку, замок капота с модулем управления замком, автосигнализацию, модуль OBD-BLOCK AU-50, замок на коробку передач с электроприводом.

Как отмечает издание, в салонах такие машины без дополнительной комплектации на треть дешевле – 1,28 млн грн.

Гарантийный срок на авто составляет три года или 100 тыс. км пробега.

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Предложение победителя тендера было на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Фирма "ВиДи Автострада" входит в одноименную группу "ВиДи" Виталия Джуринского.

Единственным конкурентом с таким же автомобилем было ООО "Автосамит на Столичном" экс-нардепа из фракции Партии регионов Тариэла Васадзе и его же ЧАО "Украинская автомобильная корпорация". При этом никто не снижал цену в ходе аукциона.

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