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 Минфин представит новый инструмент для анализа показателей госбюджета

В четверг, 19 сентября, Министерство финансов представит новый портал с реестром проектов социального и экономического развития Украины, которые осуществляются за счет международных финансовых организаций международных финансовых организаций, а также инструмент анализа бюджетных показателей по методике Всемирного банка BOOST.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

"Наряду с открытием данных Министерство финансов предоставляет электронный инструмент для удобной работы с многочисленными бюджетными показателями, чтобы гражданское общество могло не просто видеть всю информацию о бюджетных средствах на портале e-data.gov.ua, но и имело возможность провести анализ", – отмечается в сообщении.

Напомним, что в 2015 году в рамках реформы системы управления государственными финансами начал свою работу Единый веб-портал использования публичных средств e-data.gov.ua, где Министерство финансов обнародует все расходы государства в формате открытых данных и открытый бюджет для граждан.

Как собщалось, в августе Кабинет министров утвердил изменения в Порядок привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи (МТП). Теперь получатели МТП обязаны ежегодно отчитываться о реализации проектов, а бенефициары и реципиенты получат обновленные формы для отчетности о результатах работы над проектами. По данным правительства, в течение 2018 года в Украине реализовывалось 618 проектов МТП общей сметной стоимостью $6,6 млрд.

Минфин представит новый инструмент для анализа показателей госбюджета 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148938
 
 
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