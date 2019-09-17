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 SkyUp запустит авиарейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив

Лоукостер SkyUp открыл продажи билетов на прямые рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив, которые будут открыты в декабре.

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Первыми, с 1 декабря 2019 года, начнутся полеты из Львова в Тель-Авив. С 5 декабря авиакомпания запустит маршрут Запорожье-Тель-Авив.

По обоим направлениям SkyUp будет летать два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Минимальная цена авиабилетов в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади составляет 2 400 грн.

Продажа билетов открыта на рейсы до конца марта 2020 года включительно.

SkyUp запустит авиарейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив 01

Комиссия Госавиаслужбы одобрила заявки SkyUp на выполнение регулярных рейсов Запорожье-Тель-Авив и Львов-Тель-Авив на своем заседании 26 июля. Максимальная частота полетов на маршрутах не должна превышать три раза в неделю.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148930
 
 
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