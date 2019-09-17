 Руководство Нацбанка заявило о системных атаках на Гонтареву

Соответствующее заявление обнародовано на сайте НБУ, передает БизнесЦензор.

"Это уже не ряд инцидентов, это – террор. Его цель – запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать. Мы не будем молчать. Ведь это – прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан", – сказано в заявлении.

Руководство НБУ также призывает правоохранительные органы безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы.

"Мы настаиваем, что конституционные права всех граждан Украины на защиту жизни и здоровья должны быть обеспечены не словами, а действиями", – подчеркивается в заявлении.

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Как сообщалось, ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога.

Напомним, 30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. Вскоре после этого в Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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