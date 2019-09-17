 Кабмин предложил отказаться от перечисления части розничного акциза в местные бюджеты

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №2000, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Финансирование Дорожного фонда на 2020 год планируется на уровне 69,653 млрд грн против 51 млрд грн в 2019 году.

Общее финансирование дорожных работ ожидается на уровне 74,4 млрд, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Эти средства включают также поступления от штрафов.

В 2016 году действовала ставка налога на розничную реализацию топлив на уровне 0,042 евро/л. Но администрирование этого налога было неэффективным, что давало возможность операторам АЗС уклоняться от его уплаты. В связи с этим с 2017 года розничный акциз был упразднен. Одновременно была повышена базовая ставка акциза, для того чтобы централизовано распределять между местными бюджетами 13,44% от общего размера поступлений от акцизного налога с топлива.

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