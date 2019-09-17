 "Метинвест" Ахметова объявил досрочный выкуп евробондов на $440 миллионов

Об этом говорится в сообщении "Метинвеста" на Ирландской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", – отмечается в сообщении.

Цена выкупа для держателей евробондов компании, которые согласятся на их досрочный выкуп до 30 сентября, составит 106% от номинала плюс накопленные проценты.

Прайсинг новых еврооблигаций планируется объявить как можно раньше после 30 сентября по итогам поступивших заявок на выкуп, подвести итоги оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

По данным источника агентства в банковских кругах, "Метинвест" проведет встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе, начиная с 18 сентября. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на пять-семь лет.

Организаторами нового выпуска назначены Deutsche Bank, Natixis и UniCredit. Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG.

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Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн.

Согласно предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% – до $5,82 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн. Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года – $2,75 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,47 млрд.

Напомним, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51 млрд.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

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