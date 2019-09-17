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 Украина должна сохранить транзит газа после запуску "Северного потока-2", – правительство Германии

Официальный Берлин, как и ранее, настаивает на том, что Украина должна оставаться государством-транзитером российского газа в Европу и в случае начала функционирования газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявили в правительстве ФРГ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Что касается политического измерения проекта Nord Stream 2, то для федерального правительства является главным то, что Украина должна оставаться страной транзита газа и с "Северным потоком-2", - заявил представитель немецкой власти.

По его словам, канцлер неоднократно указывала, что продолжения транзита газа через Украину после 2019 года в интересах Германии и других стран-членов ЕС. 

"Эта позиция остается неизменной", - подчеркивают в правительстве.

Отмечается, что разработка договора о транзите газа между Россией и Украиной, а также любые другие альтернативы является предметом продолжающихся трехсторонних переговоров между Европейской Комиссией, Россией и Украиной. Федеральное правительство тесно общается с ее участниками, уверяют в Берлине.

Как сообщалось, ранее Европейская Комиссия подтвердила, что трехсторонние переговоры между ЕК, Украиной и РФ по транзиту российского газа европейским потребителям по территории Украины состоятся 19 сентября.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148920
 
 
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