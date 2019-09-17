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 Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

Президент Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову и заместителю главы Офиса Кириллу Тимошенко.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №699/2019 "О привлечении к дисциплинарной ответственности" от 17 сентября обнародован на сайте президента.

Согласно документу, дисциплинарная мера применена "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента В. Зеленского в Днепропетровскую область".

Другие подробности в указе не уточняются.

Напомним, 14 сентября Зеленский посетил Днепр, где представил нового главу Днепропетровской области, а также проинспектировал Центральный мост, о сроках завершения ремонта которого спорил с мэром Днепра Борисом Филатовым.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148913
 
 
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Наверно осерчал, что викулов и К с моста в Днепр не сбросили...
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