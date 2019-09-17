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Все про:ЕБРР (407) Укрзализныця (2394) закупки (1010)

 "Укрзализныця" планирует закупить тысячу полувагонов за средства ЕБРР до конца года

До конца 2019 года "Укрзализныця" проведет тендер на закупку полувагонов на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью НВ. Бизнес, передает БизнесЦензор.

"Планируем до конца года провести еще один тендер. Возможно, до 1 тыс. полувагонов (закупить) по этому контракту", - отметил Кравцов.

Он добавил, что в прошлом году "Укрзализныця" уже проводила тендер по правилам ЕБРР, однако комитет "Укрзализныци" аннулировал его в связи с невыгодными предложениями. По словам Кравцова, цены участников тендера были выше рыночных.

В 2018 году ЕБРР предоставил "Укрзализныце" кредит в размере $150 млн на обновление подвижного состава. Планировалось, что "Укрзализныця" потратит кредитные и собственные средства в размере $260 млн на закупку открытых грузовых вагонов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148912
 
 
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