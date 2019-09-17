 "Укрзализныця" планирует закупить тысячу полувагонов за средства ЕБРР до конца года

Об этом рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью НВ. Бизнес, передает БизнесЦензор.

"Планируем до конца года провести еще один тендер. Возможно, до 1 тыс. полувагонов (закупить) по этому контракту", - отметил Кравцов.

Он добавил, что в прошлом году "Укрзализныця" уже проводила тендер по правилам ЕБРР, однако комитет "Укрзализныци" аннулировал его в связи с невыгодными предложениями. По словам Кравцова, цены участников тендера были выше рыночных.

В 2018 году ЕБРР предоставил "Укрзализныце" кредит в размере $150 млн на обновление подвижного состава. Планировалось, что "Укрзализныця" потратит кредитные и собственные средства в размере $260 млн на закупку открытых грузовых вагонов.

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