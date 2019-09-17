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Все про:авиакосмическая отрасль (93) Укроборонпром (426) АН (101) Абромавичус (51)

 Абромавичус анонсировал создание совместного предприятия на базе "Антонова"

Госпредприятие "Антонов" нуждается в привлечении стратегического партнера для увеличения экспорта продукции самолетостроения.

Об этом сообщил глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус в интервью The Page, передает БизнесЦензор.

"Например, "Антонов" не способен нарастить экспорт, если не сделать совместное предприятие с одним из мировых гигантов. И эту проблему нужно решать", – сказал Абромавичус.

По словам главы "Укроборонпрома" "Антонову" также требуется доработка, сертификация и развитие отдельно взятых модификаций самолетов, что потребует инвестиций в объеме сотен миллионов долларов.

"Это финансовый ресурс, который сможет обеспечить стратегический партнер. Для привлечения партнеров нам надо восстановить имидж "Укроборонпрома" как надежной компании", – отметил Абромавичус.

Глава концерна напомнил, что за всю историю "Укроборонпрома" создано только одно совместное предприятие.

"Это СП по производству беспилотных аппаратов с турецкими партнерами. До этого вообще ничего не делалось. Это абсолютно открытое поле, где должен быть просто политическая воля и желание двигаться вперед", – добавил Абромавичус.

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Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.

В начале июля президент Владимир Зеленский назначил членами Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148906
 
 
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