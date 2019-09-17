 "Укроборонпром" должен увеличить производство продукции гражданского назначения, – Абромавичус

Об этом сообщил глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус в интервью The Page, передает БизнесЦензор.

"Выручка в расчете на одного работника (госконцерна, – ред.) составляет всего лишь $16 тыс. в год. Когда средний показатель в индустрии в мире – это $365 тыс. в год, то есть больше, чем в 20 раз! Поэтому нужно наращивать производство продукции гражданского назначения, в том числе на наших предприятиях. Только таким образом мы сможем удержать такое количество рабочих мест, развивать предприятие, привлекать молодежь", – заявил Абромавичус.

Глава концерна также отметил необходимость наращивания экспорта вооружений.

"У нас очень достойная продукция. Но наш экспорт вооружений все же находится на достаточно низком уровне – это примерно $400 млн в год. Наша цель к 2025 году увеличить украинский экспорт вооружений до $2 млрд. Здесь важно понимать, что общий объем оборонных бюджетов в мире оценивается в $2 трлн", – отметил гендиректор "Укроборонпрома".

Абромавичус подчеркнул, что для этого нужна более четкая координация спецэкспортеров и отдельных предприятий.

"Нужно восстанавливать утраченный имидж добропорядочного партнера на некоторых рынках. Были ситуации, когда мы поставляли некачественный товар, где пропускали сроки поставки. И над этим нужно работать. Нужны инвестиции, чтобы по некоторым направлениям мы производили более качественный товар", – сказал глава концерна.

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Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.

В начале июля президент Владимир Зеленский назначил членами Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.

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