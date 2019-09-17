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 Нацбанк разрешил присоединение "Укрсоцбанка" к "Альфа-Банку" по упрощенной процедуре

Национальный банк Украины (НБУ) 12 сентября предоставил разрешение Альфа-Банку и Укрсоцбанку (оба Киев) на реорганизацию путем присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре, а также о начале этой процедуры реорганизации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в результате реорганизации Укрсоцбанк передаст по передаточному акту все свое имущество, права и обязанности правопреемнику - Альфа-Банку - и прекратит свое существование как юридическое лицо.

По передаточному акту Укрсоцбанк передаст также имущество и средства, на которые наложено обременение (в том числе публичные), и ограничения на распоряжение (в том числе аресты) с сохранением таких обременений и ограничений на распоряжение, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций Укрсоцбанка от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-Банк, - в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. С того времени группа проводит консолидацию активов в Украине с целью создания на базе Альфа-Банка крупнейшего в стране частного банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6-е место (72,159 млрд грн), Укрсоцбанк - 13-е место (33,129 млрд грн) среди 76 действовавших финучреждений.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148876
 
 
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