 Кабмин не ведет переговоры по "Приватбанку", – Гончарук

Об этом со ссылкой на Facebook Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Утром вышла статья в Financial Times, в которой я комментирую дело "Приватбанка" и, якобы, подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, которые от себя добавили, что Правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу", - заявил Гончарук.

"Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над "i": Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предварительной независимой наблюдательным советом банка). Никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет", - сказал премьер.

"Более того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы комментировать по существу. Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - сказал он.

Как сообщал БизнесЦензор, в интервью Financial Time Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский хочет достигнуть соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку".

Хотя "Приватбанк" принадлежит Министерству финансов Украины и поэтому является частью полномочий Гончарука, он сказал, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан возглавят дело по "Приватбанку", несмотря на очевидный конфликт интересов.

"Мы с самого начала понимали, что это особый вопрос, поэтому я никогда не отвечал за это. Бодган и президент лично занимались этим вопросом с самого начала", - сказал Гончарук.

"Я рассчитываю на то, что они найдут правильный способ решения, потому что они гораздо лучше знают ситуацию. Но я не сомневаюсь, что президент и его офис будут на стороне государства", - добавил премьер.

По словам источников издания, переговоры о возможном урегулировании дела "Приватбанка" ускорились с тех пор, как Зеленский пришел к власти.