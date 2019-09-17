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 "Укрзализныця" выявила недостачу на 3 миллиона в своем филиале

АО "Укрзализныця" выявила недостачу более 3 млн грн во время инвентаризации "Синельниковское пассажирское вагонное депо".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Более 3 млн грн имущественного ущерба нанесли АО "Укрзализныця" должностные и материально-ответственные лица производственного подразделения "Синельниковское пассажирское вагонное депо" филиала "Пассажирская компания АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

Это установлено в результате проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей этого депо при смене руководства. АО "Укрзализныця" направит материалы проверки в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Были выявлены нарушения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью депо, в том числе внесение недостоверной информации в балансовый учет, в хранении необоротных активов в непригодном состоянии, недостача товарно-материальных ценностей.

В 2018-2019 годах в депо товарно-материальные ценности безосновательно списывались, запасные части для одного вида ремонта использовались для других видов. Часть запчастей и материалов вообще не завозилась на предприятие, но в актах списывалась якобы на ремонт вагонов.

На участке депо по ремонту кузовов пассажирских вагонов установлена недостача товарно-материальных ценностей более чем на 2 млн грн, а на участке по ремонту тележек пассажирских вагонов обнаружена недостача более 700 тыс грн, инвентаризация участка по ремонту внутреннего оборудования пассажирских вагонов доказала недостачу на сумму более 500 тысяч грн.

В ходе проверки получена информация, что начальник пассажирского вагонного депо, злоупотребляя служебным положением, давал противоправные указания материально-ответственным лицам, присваивал имущество путем растраты с последующим отчуждением.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148857
 
 
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