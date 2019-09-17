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 "Нафтогаз" законтрактовал 450 миллионов кубометров газа с поставкой в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в I квартале 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в I квартале следующего года", - отметил директор с интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

"Нафтогаз" рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после нового года и воспользуется ними в случае коммерческой целесообразности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148852
 
 
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