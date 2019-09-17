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 "Нафтогаз" гарантировал поставку 450 миллионов кубометров газа в начале 2020 года

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в I квартале 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в I квартале следующего года", - отметил директор с интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Как отмечают в компании, "Нафтогаз" рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после нового года и воспользуется ними в случае коммерческой целесообразности.

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Как сообщалось, ранее олнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземных хранилищах газа.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд кубометров газа, что на 3-4 млрд кубометров больше практики последних лет. Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны России по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148852
 
 
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