[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.61 27.02
 Корпоративные отношения, Макроэкономика
  170  0
Все про:Россия (4115) Приватбанк (960)

 Международный арбитраж рассмотрит доводы РФ относительно захвата крымских активов "Приватбанка"

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге согласилась рассмотреть доводы России, утверждающей о незаконности приобретения ПриватБанком активов в Крыму, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"12 сентября 2019 года международный арбитражный трибунал согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении Приватбанком активов в Крыму. Арбитры разрешили представить доказательства того, что банк, находившийся под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано", - говорится в сообщении.

В минюсте РФ утверждают, что ПриватБанк и контролировавшие его лица скрыли сведения о неоднократном нарушении закона с целью получения активов, в том числе о действиях коррупционного характера.

"После того, как Российская Федерация сообщила о них (сведениях - ИФ), трибунал подтвердил, что заслушает стороны по этому вопросу одновременно с возражениями государства по размеру убытков банка", - отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148848
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гонтарева госбюджет Донбасс Зеленский Киев поджог Россия Словакия суд
 
 
 
 
 
 вверх