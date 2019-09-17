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 Власть, Финансы, Корпоративные отношения
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 Гончарук анонсировал компромисс с Коломойским по "Приватбанку", – Financial Times

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власти ищут "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по "Приватбанку" в деле на $5,5 млрд.

Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает БизнесЦензор.

Издание указывает, что это может привести к отчуждению западных сторонников от нового правительства президента Владимира Зеленского.

Гончарук заявил, что президент хочет достигнуть соглашения с Коломойским по "Приватбанку".

"Я полностью убежден, что мы должны сосредоточиться на росте сейчас и смотреть на общее решение, вместо того, чтобы наши тратить ресурсы на уничтожения друг друга. Поэтому я настроен очень позитивно в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - сказал Гончарук.

МВФ предупредил Украину о том, что отступление от национализации "Приватбанка" поставит под угрозу его резервную программу на $3,9 млрд и что чиновники ожидают, что Украина будет добиваться восстановления $5,5 млрд, потраченных на спасение банка.

"Какое бы решение мы ни нашли, мы должны найти его вместе с МВФ", - сказал Гончарук.

Хотя "Приватбанк" принадлежит Министерству финансов Украины и поэтому является частью полномочий Гончарука, он сказал, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан возглавят дело по "Приватбанку", несмотря на очевидный конфликт интересов.

"Мы с самого начала понимали, что это особый вопрос, поэтому я никогда не отвечал за это. Бодган и президент лично занимались этим вопросом с самого начала", - сказал Гончарук.

"Я рассчитываю на то, что они найдут правильный способ решения, потому что они гораздо лучше знают ситуацию. Но я не сомневаюсь, что президент и его офис будут на стороне государства", - добавил премьер.

По словам источников издания, переговоры о возможном урегулировании дела "Приватбанка" ускорились с тех пор, как Зеленский пришел к власти.

При Петре Порошенко власти договорились с Коломойским о сделке, в результате которой он отказался бы от своей доли в государственной нефтяной компании "Укрнафтейн", чтобы добиться взаимного согласия по "Приватбанку".

Сделка провалилась после того, как Порошенко решил, что идти на уступки Коломойскому в год выборов не получится.

Неофициальные переговоры по "Приватбанку" возобновились после того, как Зеленский стал президентом, но любой исход этих переговоров вряд ли потребует от Коломойского сдать какие-либо активы или компенсировать Украине убытки "Приватбанка", заявил источник издания.

Гончарук заявил, что Зеленский будет избегать вмешательства в украинские суды или независимость центрального банка, пытаясь "защитить интересы" страны. "Конечно, они работали вместе. Но мы унаследовали очень сложную ситуацию", - сказал Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148836
 
 
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 Топ комментарии
 
Дерибан коломайши и клоуна начался, уже Приват Банк отдаем!!!
Лохторат, вы что там рассказивали о новых-старых лицах???
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"Хотя "Приватбанк" принадлежит Министерству финансов Украины и поэтому является частью полномочий Гончарука, он сказал, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан возглавят дело по "Приватбанку", несмотря на очевидный конфликт интересов.
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президент хочет достигнуть соглашения с Коломойским..

ПРЕЗИДЕНТ уже достиг соглашения, отобрал. А вот ПРЕПИЗДЕНТ хочет нового соглашения.. на 5 лярдов... Ну не может он хозяину отказать... не может... Каких-то 5 миллиардов.. ерунда.. забирай Беня....
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Дерибан коломайши и клоуна начался, уже Приват Банк отдаем!!!
Лохторат, вы что там рассказивали о новых-старых лицах???
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Совпаденіє? Ясно що компроміс буде із олігархом, а не із власним народом...
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"Хотя "Приватбанк" принадлежит Министерству финансов Украины и поэтому является частью полномочий Гончарука, он сказал, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан возглавят дело по "Приватбанку", несмотря на очевидный конфликт интересов.
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Что скажут представители 73%? Ничего, очень устали от войны, смотрят сватов...
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жесть, от этого вове отмыться не получится никак.
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Зелебобиков нет в комментах, поскольку у них алярм - Facebook обезвредил в Украине фабрику троллей
https://biz.censor.net.ua/news/3148851/facebook_obezvredil_v_ukraine_fabriku_trolleyi_smi
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президент хочет достигнуть соглашения с Коломойским..

ПРЕЗИДЕНТ уже достиг соглашения, отобрал. А вот ********** хочет нового соглашения.. на 5 лярдов... Ну не может он хозяину отказать... не может... Каких-то 5 миллиардов.. ерунда.. забирай Беня....
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Богдан и президент.,..???? Кто там главный? Богдан или президент, и кто среди них президент?
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