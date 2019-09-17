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Все про:НБУ (4008) Гонтарева (369)

 Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога, заявила экс-глава Национального банка Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!!!", – сообщила она.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148819
 
   
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 Топ комментарии
 
чего только не сожжешь ради получения политического убежища в Англии.
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к власти пришла уголовная шпана
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Гонтаревой с Порошенко удалось то, что не удавалося Януковичу - отобрать "Приватбанк" у Коломойского. Никто ведь не думал о расплате. Порошенко, по ходу, договорился с Коломойским. Откупился, наверное, как-то. А вот Гонтаревой сложнее.
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чего только не сожжешь ради получения политического убежища в Англии.
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Воно їй не потрібне. Вона там і так шанована людина.
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Гонтаревой с Порошенко удалось то, что не удавалося Януковичу - отобрать "Приватбанк" у Коломойского. Никто ведь не думал о расплате. Порошенко, по ходу, договорился с Коломойским. Откупился, наверное, как-то. А вот Гонтаревой сложнее.
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Мы тебе не коллеги, тамбовский волк тебе коллега!
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гонтарева ты **** жадная! чем жечь свое же ради убежища в Британии лучше бы продала (если он тебе не нужен) а деньги раздала нуждающимся... ну конечно размечтался дурачек!
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Дом все равно застрахован. Ничего она не потеряла. Наоборот, выиграла. Теперь интересно на страховой полис глянуть. Когда выписан?
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Дом все равно застрахован - утверждение. Если ты это утверждаешь, это утверждение должно тогда базироваться на каких-то фактах, что дом был застрахован. Если на фактах, то у тебя, вероятно, должны быть подробности страхования. Потом ты пишешь "интересно на страховой полис глянуть. Когда выписан?" Так страховка есть или нет? Что за взаимоисключающие параграфы как у ватных дебилов?
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В тот поселок не каждый то и зайдет. Все под наблюдением и охраной.
Возвращайся в Украину, Гонтарева. Дашь показания, чего бояться то? Все свои. Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом - Цензор.НЕТ 7603
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помста збанкрутілої бородатої бабусі каломойші? Якщо каломойша не схаменеться, не прийде до тями, все це з часом приведе цю бородату бабусю до цугундера.
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Во как не хочет в тюрягу...даже собственный дом сожгла и аварию организовала. Шельма ещё та!!!!
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Поломанная нога, сожженные машина и дом это фигня. Для того, что бы разжалобить англичан, она себе жопу на немецкий крест порвет. Нужно брать пример с израильтян - не важно где ты и кто ты - тебя найдут и привезут, или завалят. Да и Игорь Валерьевич обещал профуру за ноздрю притянуть.
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чомусь справа в Америці відкрита проти бєні та його гумових ляльок, а не проти Гонтаревої чи Пороха...
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Сама и заказала. Что ей дом, когда украла миллиарды
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Тем более, что дом все равно конфискуют, когда под суд пойдет и приговор вынесут
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Раніше зє шмаркля прийлетебе розкулачувати, за для того й закони штампують ті олені трускавецькі...
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Під виглядом страховки відмиє награбоване.
Зараз усі «попередники» у великому горі.
У Тимошенко вмерла двоюрідна сестра на яку була записана нерухомість Юлі, нажита «непосильним» трудом.
Як завжди у таких випадках Аваков дивиться у протилежний бік. В нього пропадають слух, совість. Злочинців він шукає в Арктиці.
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