 Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!!!", – сообщила она.
Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".
30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.
В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
Возвращайся в Украину, Гонтарева. Дашь показания, чего бояться то? Все свои.
Зараз усі «попередники» у великому горі.
У Тимошенко вмерла двоюрідна сестра на яку була записана нерухомість Юлі, нажита «непосильним» трудом.
Як завжди у таких випадках Аваков дивиться у протилежний бік. В нього пропадають слух, совість. Злочинців він шукає в Арктиці.