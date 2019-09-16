[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.64 27.11
 Технологии
  99  0
Все про:Google (323) телефон (282) приложение (165)

 В приложении Google может появиться поиск по скриншотам

Новая версия приложения Google 10.61, которая сейчас доступна в качестве бета-версии, приносит новую функцию Smart Screenshots. Фактически, она объединяет воедино две другие функции: Edit & Share screenshots и What’s on my Screen.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Как и ранее, пользователь может сделать скриншот изображения с дисплея мобильного устройства. В случае необходимости его можно отредактировать и передать через какое-либо приложение. Кроме того, теперь пользователь может задействовать систему искусственного интеллекта Lens. Она позволяет осуществлять поиск информации по скриншоту, распознавать текст на изображении, находить визуально похожие объекты.

Пока не уточняется, будет ли новая функция использования Lens работать для всех скриншотов или только для тех, которые сделаны в поиске Google. Тем не менее, вполне вероятно, что в конечном итоге функция Smart Screenshots станет заменой экранного поиска, во многом аналогично тому, как функция Lens переняла другие возможности Google Assistant.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148766
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
госбюджет Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия Словакия суд
 
 
 
 
 
 вверх