 Харьков разместил в августе облигации серии "E" на 250 миллионов, – Fitch

Об этмо сообщило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, агентство присвоило облигациям приоритетный необеспеченный рейтинг "B".

"Это первый транш в рамках эмиссии облигаций на сумму 1 млрд грн, которая планируется к размещению в 2019-2020 годах. Еще один транш на сумму 250 млн грн планируется к выпуску в ноябре 2019 года", – говорится в отчете агентства.

Процентная ставка составляет 18% годовых, доход выплачивается ежеквартально.

Согласно решению Харьковского городского совета от 19 июня 2019 года, облигации на сумму 1 млрд грн серий "E", "F", "G", "H" по 250 млн грн планируется разместить в течение двух лет.

Срок погашения серии "E" – до 24 августа 2022 года, серии "F" – до 23 ноября 2022 года, серии "G" – до 22 февраля 2023 года, серии "H" – до 24 мая 2023 года.

"Цель заимствования – привлечение средств для финансирования дефицита бюджета развития бюджета города Харьков, в том числе для строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, дорог и инженерных объектов на них", – говорится в решении.

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