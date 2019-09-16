 Кабмин хочет выделить на перепись населения более 3 миллиардов

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год (№2000), зарегистрированном в Раде 15 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Эта сумма предусмотрена в числе расходов Государственной службы статистики.

В июле президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос создания единого государственного веб-портала электронных услуг, до февраля 2020 года провести верификацию набора идентификационных данных физических лиц в национальных электронных информационных ресурсах и по результатам рассмотреть возможность введения электронной переписи населения.

В сентябре 2013 года Кабмин перенес проведение переписи с 2013 года на 2016 год, в декабре 2015 года - с 2016 на 2020 год.

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