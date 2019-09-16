[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.64 27.11
 Социальная политика
  94  0
Все про:бюджет (874) перепись населения (11) финансирование (829)

 Кабмин хочет выделить на перепись населения более 3 миллиардов

Кабинет министров предлагает Верховной Раде выделить 3,4 млрд грн на Всеукраинскую перепись населения в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год (№2000), зарегистрированном в Раде 15 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Эта сумма предусмотрена в числе расходов Государственной службы статистики.

В июле президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос создания единого государственного веб-портала электронных услуг, до февраля 2020 года провести верификацию набора идентификационных данных физических лиц в национальных электронных информационных ресурсах и по результатам рассмотреть возможность введения электронной переписи населения.

В сентябре 2013 года Кабмин перенес проведение переписи с 2013 года на 2016 год, в декабре 2015 года - с 2016 на 2020 год.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148760
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
госбюджет Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия Словакия суд
 
 
 
 
 
 вверх