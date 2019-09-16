 СНБО из госбюджета на следующий год хотят выделить более 28 миллиардов

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год №2000, передает БизнесЦензор.

В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год с учетом требований статьи 35 закона Украины "О национальной безопасности Украины" общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрено в сумме 245 791,8 млн грн или 5,4% ВВП, в том числе:

207 805,7 млн грн – расходы по бюджетным программам Минобороны, других субъектов сектора безопасности и обороны (из них из общего фонда – 194 796,0 млн грн или на уровне 2019 года с учетом решений Кабинета министров Украины относительно передачи бюджетных назначений);

10 000,0 млн грн – государственные гарантии;

27 986,1 млн грн – дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе Совета национальной безопасности и обороны "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению Совета национальной безопасности и обороны.

Расходы по общему фонду планируется направить, в частности, на:

денежное обеспечение и заработную плату (с начислениями) – 127 044,3 млн грн;

медикаменты и перевязочные материалы – 587,6 млн грн;

продукты питания – 4 582,3 млн грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 4 446,4 млн грн;

создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники -29 817,8 млн грн;

выплату одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности и другие социальные выплаты – 4 336,0 млн грн;

строительство (приобретение) жилья – 1 822,9 млн грн.

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