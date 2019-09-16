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 Fitch повысило рейтинги Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова до уровня "B" с "B-".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Повышение рейтингов следует за повышением рейтингов Украины", - отмечается в сообщениях агентства, которое указывает, что рейтинги этих городов сдерживаются суверенным рейтингом.

Fitch уточняет, что кредитоспособность Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова на самостоятельной основе оценивается на уровне "bb-", который выше, чем для суверена.

Согласно релизам, прогнозы по всем рейтингам "положительные", любые изменения суверенного рейтинга повлекут соответствующие изменения рейтингов украинских городов.

Fitch также сообщило, что повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до уровня "A+(ukr)" с прогнозом "стабильный" и подтвердило такие же рейтинги для Харькова, Львова и Днепра на уровне "AA-(ukr)" с прогнозом "стабильный".

Как сообщалось, 6 сентября Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148743
 
 
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