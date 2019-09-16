 Российский ВЭБ пригрозил новыми исками за продажу "Проминвестбанка" в интересах Коломойского

Об этом заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Мы оставляем за собой право предъявить претензии как государству Украина, вовлеченным чиновникам, так и вступившим в сговор третьим лицам по экспроприации собственности ВЭБа", – сказал представитель российского банка.

Как сообщалось, Печерский районный суд 10 сентября удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на полтора десятка объектов недвижимости в различных регионах Украины, принадлежащих "Проминвестбанка", включая центральный офис банка в Киеве.

Прокурор мотивировал соответствующее ходайство возможным снижением стоимости выставленных на продажу акций "Проминвестбанка" из-за выведения активов банка, указав, что Арбитражный суд Гааги 2 мая 2018 года удовлетворил иск ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании $159 млн с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у этих компаний в Крыму после его аннексии Россией.

Кроме того, 9 сентября Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе российской госкорпорации ВЭБ ("Внешэкономбанк"; владелец "Проминвестбанка") на постановление Киевского апелляционного суда, которым был отменен судебный запрет совершать любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка". При этомВерховный Суд отказался приостановить решение Киевского апелляционного суда, разрешившего продать акции.

Напомним, на 28 августа на фондовой бирже ПФТС уже был назначен аукцион по продаже 99,7726% акций "Проминвестбанка" (ПИБ), не он не состоялся из-за отсутствия поданных заявок от покупателей.

Ранее интерес к покупке активов проявило несколько компаний – ООО "ФК "Женева" и "Европейськэ ощаднэ товариство", связанные с инвесткомпанией Investohills экс-главы украинского "Альфа-банка" Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева.

Вместе с этим российская корпорация ВЭБ.РФ заявила, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения спора между ВЭБом и Украиной в отношении "Проминвестбанка" запретил Украине продавать акции ПИБа.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram