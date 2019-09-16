 Mastercard и "Приватбанк" запустят первый в Украине проект поведенческой биометрии

Об этом говорится в собщении компаний, передает БизнесЦензор.

NuDetect позволит онлайн-банкингу и мобильному приложению "Приват24" проверять клиентов по их уникальному поведению при взаимодействии с устройствами или приложениями. Решение анализирует сотни сигналов, включая характеристики устройства, пассивные биометрические и поведенческие показатели. Затем сравнивает их со способом поведения пользователя в прошлом. Например, ведет ли себя пользователь "Алекс" так, как обычно, или сегодня в его поведении есть что-то подозрительное? Внезапные изменения в ожидаемом поведении, такие как использование устройства с другим языком, ввод другого текста или слишком быстрый просмотр страницы - некоторые из многих мощных индикаторов риска.

Поведенческая аутентификация и "пассивная" биометрия являются новейшими технологиями для проверки пользователей по их поведению.

Технология NuDetect помогает организациям во всем мире проверять личность клиентов, используя их естественное поведение при взаимодействии в интернете. Решение обеспечивает ненавязчивую непрерывную аутентификацию, оно невидимо и не требует предварительной регистрации. Пользователю не нужно выполнять какие-либо дополнительные действия, кроме тех, которые он обычно совершает, используя свой аккаунт. Поведенческие данные таких взаимодействий анализируются в режиме реального времени, чтобы обеспечить достоверную оценку рисков пользователей - это помогает компаниям предотвратить потенциальные вторжения и атаки. Информация, идентифицирующая личность, не сохраняется, и данные никогда не будут доступны хакерам.

"Пассивная" биометрия позволяет проверить пользователя без каких-либо дополнительных усилий с его стороны. Используя машинное обучение, платформа NuDetect создает профайл клиента, в котором собираются более 300 его уникальных параметров. По этим параметрам платформа в режиме реального времени определяет, является ли пользователь подлинным клиентом или мошенником", - рассказала руководитель направления digital продуктов Mastercard в Украине Наталья Кангина.

Платформа NuDetect была разработана компанией NuData Security, которую приобрел Mastercard в 2017 году. Mastercard развивает свои обязательства по усилению защиты в цифровом пространстве, интегрируя NuData в свой набор продуктов по безопасности и защите от мошенничества. Это приобретение также укрепило усилия компании по обеспечению безопасности и аутентификации на уровне устройств, обеспечивая в режиме реального времени взаимодействие между эмитентами, торговцами и процессинговыми компаниями.

Платформа NuDetect уже внедрена в Северной Америке, Латинской Америке и Европе. В декабре 2018, в период активного шоппинга, NuData помогла ритейлерам выявить более 1 млрд неправомерных цифровых операций и остановить 99% мошеннических атак, сэкономив торговцам во всем мире более $500 млн.

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