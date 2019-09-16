 "Укрзализныця" планирует создать отдельную компанию по ремонту подвижного состава

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о ремонтных мощностях, то здесь есть несколько позиций. В процессе реструктуризации "Укрзализныци" мы планируем выделение тяжелых ремонтов, которые не связаны с текущей деятельностью и содержанием парка, в отдельное подразделение. В дальнейшем будет создано отдельное юридическое лицо", - отметил Кравцов.

По словам Кравцова, в дальнейшем это подразделение может как остаться в госсобственности, так и быть приватизировано - частично или же полностью.

"Для нас важно выделить отдельный субъект, показать его финансовый результат, его инвестиционную привлекательность. А Кабинет министров уже должен будет принимать решение. Но в процессе приватизации должны быть очень четко прописаны инвестиционные обязательства", - подчеркнул Кравцов.

В то же время Кравцов напомнил, что локомотиворемонтные заводы, которые были приватизированы ранее, уже обанкротились и либо не существуют, либо находятся на грани выживания.

"Это те же Полтавский и Ивано-Франковский локомотиворемонтные заводы. А наши три завода - работают: Львовский, Запорожский и Днепропетровский. То же самое и в вагоноремонте. Три наших крупных вагоноремонтных завода - Стрыйский, Панютинский и Дарницкий - работают", - отметил Кравцов.

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры заявило, что намерено вернуть себе контроль над "Укрзализныцей".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что "Укрзализныцю" нужно разделить на три части, и только одну из них (инфраструктурную) оставить в государственной собственности.

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