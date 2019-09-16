 "Северный поток-2" приближается к патовой ситуации на границе с Данией, – Reuters

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Достижение проектом границ с Данией грозит патовой ситуацией, способной отложить российский проект газопровода, расколовшего власти Евросоюза и разозлившего Вашингтон, пишет Reuters.

Экипаж судна, управляемого компанией-оператором трубоукладчиков Allseas, сообщил, что проект доберется до вод Дании в начале октября.

"Сейчас мы направляемся к датской границе, а затем ждем дальнейшего развития проекта от датской границы до Германии", - сказал капитан Кенни Хубен на борту плавучего завода, где трубопровод сваривается и укладывается на морское дно со скоростью 3-4 километра в сутки.

Консорциум Nord Stream 2, контролируемый "Газпромом", сообщил, что проект реализуется в соответствии с графиком и что, как все еще надеется концерн, Дания одобрит укладку до того, как Solitaire доплывет до ее вод.

"Мы следуем плану, и мы абсолютно точно соблюдаем график", - сказал заявил пресс-секретарь "Северного потока-2" Ульрих Лиссек на борту Solitaire.

Лиссек добавил, что в диалоге с Датским энергетическим агентством (ДЭА), которое отвечает за выдачу разрешения Дании после проведения экологической оценки двухниточного трубопровода, "серьезных рисков или проблем не возникло".

Согласно планам консорциума, газопровод начнет перекачивать природный газ из России в Германию до конца этого года.

Но компания Nord Stream 2 ранее предупреждала, что из-за трудностей с получением необходимых разрешений из Дании трубопровод может быть задержан на срок до восьми месяцев, что выльется в удорожание проекта на 660 млн евро.

Задержка строительства двухниточного газопровода протяженностью 1 230 километров создаст неопределенность для партнеров проекта: немецким Uniper и Wintershall, британо-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie, а также может сыграть ключевую роль в транзитном контракте между Москвой и Киевом.

Такой контракт будет обсуждаться в ходе трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и ЕС 19 сентября.

Задержка ослабит позиции Москвы в переговорах по поводу транзита газа - крупной статьи дохода для Украины.

Россия хочет заключить краткосрочный договор с Киевом о транзите газа в Европу, когда в конце 2019 года истечет срок действия текущего 10-летнего соглашения, чтобы выиграть время для завершения строительства трубопроводов в обход Украины, сказали источники и высокопоставленные чиновники.

Датское энергетическое агентство завершило общественные слушания, но отказалось сообщить, когда будет объявлено о принятом решении.

Датское энергетическое агентство сообщило, что если разрешение будет получено, то Nord Stream 2 придется ждать еще месяц, прежде чем разрешение можно будет использовать: датское законодательство дает сторонам возможность подать жалобу в течение четырех недель после принятия решения.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram