 Госгеонедр выставит на аукцион еще 5 газовых участков до конца года

Об этом заявил председатель Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк в Facebook, передает БизнесЦензор.

Нефтегазоносные участки расположены в Харьковской, Полтавской и Луганской областях. Общая площадь месторождений составляет почти 700 кв. км, срок действия спецразрешений – 20 лет.

Аукцион будет состоять из пяти лотов:

1. Специальное разрешение на пользование недрами – Ватажковская площадь, в Полтавском районе Полтавской области, в 12 км на юг от Полтавы. Стоимость геологической информации – 1,45 млн грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 72,55 тыс. грн (с НДС). Начальная цена продажи лота: 6,79 млн грн (без НДС).

2. Специальное разрешение на пользование недрами – Печенежско-Кочетковская площадь, в пределах Харьковского, Чугуевского, Волчанского и Печенежского районов Харьковской области. Стоимость геологической информации – 435,1 тыс. грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 72,55 тыс. грн (с НДС). Начальная цена продажи лота: 4,66 млн грн (без НДС).

3. Специальное разрешение на пользование недрами – Салтовская площадь, расположенная на территории Волчанского и Харьковского районов Харьковской области, в 27 км от областного центра – Харькова. Стоимость геологической информации – 314,75 тыс. грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 72,55 тыс. грн (с НДС). Начальная цена продажи лота: 7,03 млн грн (без НДС).

4. Специальное разрешение на пользование недрами – Княжинская площадь, в Нововодолажском районе Харьковской области. Стоимость геологической информации – 634,43 тыс. грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 72,55 тыс. грн (с НДС). Начальная цена продажи лота: 254,58 млн грн (без НДС).

5. Специальное разрешение на пользование недрами – Западнотокарско-Краснянская площадь, в Сватовском районе Луганской области, в 2,0 км на запад от районного центра Сватово. Стоимость геологической информации – 1,64 млн грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 47,86 тыс. грн (с НДС). Начальная цена продажи лота: 1,53 млн грн (без НДС).

Конечный срок подачи ценовых предложений 29 октября 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram