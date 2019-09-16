 Пенсионный фонд разработал приложение для смартфонов

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

"Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "Е-пенсия" и обеспечивает максимально удобноеи оперативное взаимодействие граждан с Пенсионным фондом", – отмечается в сообщении.

В настоящее время доступна тестовая версия мобильного приложения. Скачать ее можно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.pfu

На первом этапе приложение доступно для пользователей смартфонов на базе платформы Android (для версий, начиная с 4.4 (KitKat), далее будет запущена версия для IOS (начиная с IOS 11).

Для использования сервиса необходимо получить ключ квалифицированной электронной подписи (ранее – ЭЦП), либо зарегистрироваться на вебпортал Фонда с помощью логина и пароля. Однако в последнем в этом случае личные данные пользователя нельзя будет использовать при формирования справок, но можно будет получить затребованную информацию.

Мобильное приложение "Пенсионный фонд" обеспечивает:

пользования электронными услугами Фонда с мобильных устройств;

доступ всех работающих (застрахованных лиц) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, которая содержится в Реестре застрахованных лиц в части анкетных данных, заработной платы и информации о приобретенного страхового стажа;

данные об уплате страхователями страховых взносов;

доступ пенсионерам к данным электронного пенсионного дела;

оперативный доступ к Электронному реестру листов нетрудоспособности.

В ближайшее время планируется обеспечить с помощью мобильного предложения представление документов для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (Е-пенсия), функцию изменения параметров информирования, запись на прием в отделы обслуживания, просмотр электронных лисов нетрудоспособности по застрахованному лицу, представления запросов на формирование электронных листов нетрудоспособности застрахованным лицом, а также согласования по регистрации электронных листков нетрудоспособности по обращению страхователей.

Как сообщалось, в начале августа Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства.

Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью), а после принятия решения о назначения пенсии - получение электронного сообщения или СМС-сообщения о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

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