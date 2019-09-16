 Исполнительная служба отменила арест "Ривнеазота" Фирташа

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Ривненской области от 11 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Учитывая это, суд закрыл рассмотрение жалобы ЧАО "Ривнеазот" на еще прошлогодний арест активов предприятия, который был наложен по делу о взыскании "Проминвестбанком" $45,9 млн долга с "Ривнеазота" как поручителя по кредиту, выданному ЧАО "Северодонецкое объединение АЗОТ" в июле 2013 года.

Как сообщалось, в начале августа Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу "Проминвестбанка" в пределах этого дела и отменил решения судов низших инстанций, которыми по требованию ЧАО "Ривнеазот" были отменены поставления госисполнителя от 2018 года об аресте всего движимого и недвижимого имущества "Ривнеазота", средств на счетах предприятия.

"Ривнеазот" в судах отмечал, что находится "в крайне затруднительном положении, имеется реальная угроза банкротства предприятия", а также, что у него отсутствуют средства и имущество, необходимые для уплаты $45,9 млн.

"Ривнеазот" – один из крупнейших производителей удобрений в Украине, предприятие входит в структуру холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.

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