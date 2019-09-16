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Все про:НАБУ (704) взятка (140) залог (121) Укравтодор (325) Антикоррупционный суд (85)

 Задержанный на взятке глава облавтодора вышел под залог

В понедельник, 16 сентября, на специальный счет Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поступили средства для внесения залога за руководителя Службы автодорог в Николаевской области, который был задержан НАБУ 11 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает БизнесЦензор.

13 сентября следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения руководителю Службы автодорог в Николаевской области в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в сумме 1,93 млн грн. При условии внесения залога подозреваемый будет освобожден из-под стражи с требованием выполнять возложенные следственным судьей обязанности.

Следственный судья признал обоснованными доводы прокурора о наличии обоснованного подозрения о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере).

Вместе с тем, следственный судья уменьшил размер залога по сравнению с тем, который прокурор.

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Напомним, 11 сентября НАБУ задержало начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области на получении 300 тыс. грн и $90 тыс. неправомерной выгоды.

12 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и $90 тыс. неправомерной выгоды.

Следствие установило, что в августе он потребовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

Согласно информации на сайте Службы автомобильных дорог в Николаевской области, исполняющим обязанности начальника службы является Андрей Максименко.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148703
 
 
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Нанесенный ущерб (взятка уже более 2,5 млн. грн. Отпустили за 1,93 млн. Т.е. пацан в плюсах на 570 тыс. И это по курсу 25! Можно мне на полставки устроиться? Не?
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Треба переглядати законодавство, щоб хабарники не мали права виходити під заставу.
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