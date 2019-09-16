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 "Антонов" примет участие в международной авиационной выставке в Стамбуле

В период с 17 по 22 сентября госпредприятие "Антонов" примет участие в выставке авиационной и аэрокосмической техники Teknofest Istambul Aerospace and Technology Festival 2019, который пройдет на территории международного аэропорта "Ататюрк" в Стамбуле, Турция.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, на выставке "Антонов" представит ряд своих современных программ, среди которых семейство региональных реактивных самолетов Ан-1х8, передает БизнесЦензор.

"В частности, посетители увидят средний транспортный самолет Ан-178, который будет представлен на демонстрационной площадке", – отмечается в сообщении.

Международная выставка авиационной и аэрокосмической техники в Стамбуле организована турецким технологическим фондом "Т3" и будет проходить в этом году во второй раз. В прошлом году мероприятие посетило боле 500 тысяч человек.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148700
 
 
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