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 Кабмин заложил в бюджет повышение прожиточного минимума на 162 гривни за год

Заложенный в проект госбюджета прожиточный минимум в 2020 году составит на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2020 год", который обнародован на сайте Верховной Рады.

В разрезе основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составит:

  • для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1 779 гривен, с 1 июля – 1 859 грн, с 1 декабря – 1921 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2 218 гривен, с 1 июля – 2 318 грн, с 1 декабря – 2 395 грн;
  • для трудоспособных лиц: с 1 января – 2 102 грн, с 1 июля – 2 197 грн, с 1 декабря – 2 270 грн;
  • лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1 638 грн, с 1 июля – 1 712 грн, с 1 декабря – 1 769 грн.

"Учитывая, что прожиточный минимум в соответствии с законом "О государственных социальных стандартах и ​​государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий, в 2020 году повышаться размеры государственных пособий", – отмечается в документе.

Как сообщалось, согласно закону "О государственном бюджете на 2019 год", прожиточный минимум с 1 декабря вырастет на 91 грн и составит 2 027 грн. В том числе для трудоспособных лиц с 1 декабря должен быть повышен до 2 102 грн, для нетрудоспособных – до 1 638 грн.

С 1 июля в Украине прожиточный минимум увеличился на 83 грн – до 1 936 грн, в том числе до 2 007 грн для трудоспособных граждан и 1 564 тыс. грн – для нетрудоспособных.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148697
 
 
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Предстоит большая инфляция и эта подачка ничего не решит. Продолжится рост цен на ВСЁ изымается мелкая монета, меняют купюры на мелочь и вводят 1000 купюру. Это мы проходили в 1961 году. Для стабильности к примеру в США ходит монета ОДИН цент и максимальная купюра СТО долларов.
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смело 162 грн а могли ведь вообще ничего не прибавлять(((((((((
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Вони пробували прожити на 2000 грн? Вони навіть не уявляють як це. Для них 2000 - це на раз в ресторан сходити.
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"А оно - зеленое, пахучее, противное -
Прыгало по комнате, ходило ходуном,-
А потом послышалось пенье заунывное -
И виденье оказалось ..."
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