 Крупнейший порт Украины нарастил перевалку грузов на 28%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

За восемь месяцев порт нарастил перевалку экспортных грузов на 39,19%, до 25,07 млн тонн, и незначительно сократил перевалку импортных грузов - до 4,336 млн тонн. Объемы перевалки транзитных грузов также выросли до 4,074 млн тонн, или на 13,2%. При этом переработка каботажных грузов в порту снизилась более, чем в 10 раз: с января по август порт "Пивденный" перевалил всего 12,64 тыс. тонн каботажных грузов - 9,2% от объемов аналогичного периода 2018 года.

По номенклатуре грузов порт нарастил объемы перевалки наливных грузов на 10,5%, до 2,905 млн тлонн. При этом перевалка нефтепродуктов в порту снизилась на 28,7% и составила 117,6 тыс. тонн. Прирост был достигнуть в основном за счет перевалки подсолнечного масла, объемы которого увеличились на 35,8% и составили 1,094 млн тонн.

Перевалка сыпучих грузов в порту за первые восемь месяцев выросла на 35%. За этот период в порту снизились объемы перевалка угля на 48,9% и составили 2,551 млн тонн. Основной прирост перевалки в порту пришелся на зерновые грузы, которых обработали почти 7,022 млн тонн, на 61,5% больше, чем за тот же период 2018 года.

Перевалка тарно-штучных грузов в порту сократилась на 2,3%, ее объемы составили почти 2,850 млн тонн. Сокращение пришлось на грузы черных металлов, переработка которых снизилась на 53,5% - до 926,85 тыс. тонн. При этом перевалка контейнерных грузов в порту выросла почти в 2 раза - на 196,7% больше, чем за восемь месяцев 2018 года.

Объем перевалки грузов в порту "Пивденный" по итогам августа достиг 5 млн 363 тыс. тонн, что на 55% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

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